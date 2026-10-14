{"_id":"6acf1700c99c6508150d346b","slug":"sadhu-shot-dead-in-temple-room-in-muzaffarnagar-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी के मंदिर में हत्या: बाइक पर आए, दो मिनट बात की, फिर मार दी गोली; साधु देवानंद हत्याकांड की पूरी कहानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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भौराकलां गांव के कुरावा मार्ग पर आईटीआई के पास शिव मंदिर में पिछले ढाई दशक से मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी सेवानिवृत्त फौजी देवानंद भारती पूजा पाठ करते थे। रात आठ बजे बाइक से दो लोग आए। उन्होंने साधु को आवाज देकर कमरे का दरवाजा खुलवाया। विज्ञापन मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना इलाके के गुंबज शिव मंदिर के कमरे में मंगलवार की रात साधु देवानंद भारती (81) की बाइक सवार दो हमलावारों ने तमंचे से सीने में गोली मार कर हत्या कर दी। हमलावर बाइक से भाग गए। वारदात में परिचितों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस की पांच टीमें हमलावरों की तलाश कर रही हैं।

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दो मिनट बाद कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर पास की आईटीआई में ड्यूटी पर तैनात पीआरडी का जवान मंदिर की तरफा दौड़ा। जब तक वह पहुंचता तब तक हमलावर भाग गए। कमरे में साधु का गोली लगा शव पड़ा मिला।

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जानकारी होने पर डीआईजी, एसएसएपी, एसपी देहात अक्षय संजय महाड़ीक के अलावा भौराकलां, फुगाना, बढ़ाना और तितावी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचे। एसएसपी सूरज राय ने बताया कि मौके से एक खोखा मिला है। वारदात में करीबियों के शामिल होने की आशंका है। सर्विलांस, फोरेंसिक, एसओजी और थाना पुलिस समेत पांच टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं।

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बाइक पर आए, दो मिनट बात की, फिर साधु को मार दी गोली

भौराकलां के कुरावा मार्ग का गुंबद शिव मंदिर जंगल में होने के कारण यहां दिन छिपने के बाद आवाजाही कम हो जाती है। बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों को भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। महाराज जी के नाम से आवाज देकर कमरे का गेट खुलवाया गया और दो मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद फायर की आवाज आई।

शुरुआती जांच में ही पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण जानकारी लगी हैं। पास की आईटीआई में तैनात पीआरडी जवान फायर की आवाज सुनकर जब मौके पर पहुंचा तब तक साधु की मौत हो चुकी थी। पुलिस को जानकारी दी गई कि बाइक सवार हमलावरों ने वारदात अंजाम दी है।

एसएसपी सूरज राय ने बताया कि मौके से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। एक गोली मारकर हत्या की गई है। इसके अलावा सर्विलांस टीम छानबीन कर रही है। भौराकलां के अलावा कुरावा और देहात क्षेत्र के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।

पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए फुगाना-लालूखेड़ी और शाहपुर मार्ग पर अलग-अलग कांबिंग अभियान भी चलाया। अलग-अलग टीम को जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा।

साधु के परिचित....मंदिर में आते-जाते रहे

जिस तरह वारदात अंजाम दी गई, उससे लग रहा है कि हमलावर साधु के परिचित रहे हैं और पहले भी मंदिर पर उनका आना-जाना लगा रहा। सवाल यह है कि आखिर किस बात को लेकर साधु से हमलावरों की बात बिगड़ी।





सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए मौके पर

मंदिर पर साधु की हत्या की जानकारी मिलते ही रात के समय सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इससे पहले ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पुलिस को इंतजार करना चाहिए था।



