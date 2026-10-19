Meerut News: किसान के खाते से दो दिन में निकाले 1.45 लाख रुपये

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। कुशावली गांव निवासी एक किसान के बैंक खाते से दो दिन में यूपीआई के माध्यम से 1.45 लाख रुपये निकल गए। किसान का कहना है कि उसने कोई ऑनलाइन भुगतान नहीं किया। पीड़ित ने थाना सरधना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।कुशावली निवासी सोनू पुत्र इंद्रपाल सिंह ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक में उसका खाता है। आरोप है कि 22 सितंबर को उसके खाते से यूपीआई के माध्यम से 95 हजार रुपये की ट्रांजेक्शन हुई। इसके अगले दिन 23 सितंबर को खाते से 50 हजार रुपये और निकल गए। इस तरह दो दिनों में कुल 1.45 लाख रुपये खाते से निकाल लिए गए।सोनू के अनुसार, उसने अपनी ओर से कोई ऑनलाइन भुगतान नहीं किया था। इसके बावजूद खाते से रकम निकलने पर वह परेशान हो गया। बैंक पहुंचकर जानकारी की तो उसे यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन होने का पता चला। पीड़ित ने थाना सरधना में पुलिस को मामले की जानकारी दी। तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।