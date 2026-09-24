फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Rockford Cricket Club secured a spot in the final.

Meerut News: रॉक फोर्ड क्रिकेट क्लब ने फाइनल में जगह बनाई

Thu, 24 Sep 2026 06:18 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:18 PM IST
विज्ञापन
Rockford Cricket Club secured a spot in the final.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। डीपीएस क्रिकेट मैदान में चल रहे गेमरन कारपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट में बृहस्पतिवार को दूसरा सेमीफाइनल मैच रॉकफोर्ड क्लब और मेरठ क्रिकेट क्लब के बीच मैच हुआ। इसमें रॉकफोर्ड की टीम ने जीतकर फाइनल में जगह पक्की की। मेरठ क्रिकेट क्लब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 9 विकेट पर 226 रन बनाए। इसमें विनोद ने 72 और सुनील ने 35 व निशु सोनकर ने 32 रन बनाए। रॉक फोर्ड क्रिकेट क्लब के गेंदबाज नितिन ने 2, निखिल व राहुल ने 1-1 विकेट लिया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉक फोर्ड क्रिकेट क्लब की टीम ने 25 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाकर मैच जीत लिया और फाइनल में स्थान पक्का किया। इसमें विष्प ने 43, विनय चौधरी ने 37 और नितिन ने 23 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में विनोद ने तीन विकेट लिए। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को होगा। इस मौके पर आदित्य अहलावत, प्रभास राजू आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed