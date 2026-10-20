Meerut News: रालोद संगठन का हुआ विस्तार, विशाल मल्लापुर को बनाया जिला महासचिव

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- मल्लापुर में कार्यकर्ता संवाद एवं युवा गोष्ठी में युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का आह्वानफोटो समाचारमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। राष्ट्रीय लोकदल ने ग्राम मल्लापुर में कार्यकर्ता संवाद एवं मनोनयन गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें जहां पार्टी में युवाओ को सहभागिता का आह्वान किया गया वहीं संगठन का विस्तार करते हुए जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज ने एडवोकेट विशाल मल्लापुर को जिला कमेटी में जिला महासचिव मनोनीत किया।जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज ने कहा कि आज के युवाओं को चौधरी चरण सिंह के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता को समझते हुए उन्हें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है।युवा प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक बाफर ने कहा कि विशाल मल्लापुर वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों से सीख लेते हुए संगठन को आगे बढ़ाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के हाथ मजबूत करें। राष्ट्रीय सचिव डॉ. कुलदीप उज्जवल ने युवाओं से सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी करने का आह्वान किया।वरिष्ठ नेता रणवीर दहिया और सुनील रोहटा ने भी संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ नेता रवि भारत चिकारा ने किया। कार्यक्रम में किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुबोध भदौड़ा सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। गांव पहुंचने पर नरेश मल्लापुर और विनय मल्लापुर ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया।गोष्ठी में चौ. भारत सिंह, मास्टर नेपाल सिंह, छात्र सिंह चेयरमैन, कुशलपाल सिंह, छात्रपाल सिंह, रजनीश, जितेंद्र प्रधान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।