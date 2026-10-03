मिशन 2027: अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में रालोद ने साधा सामाजिक समीकरण, भूनी में जुटे पार्टी के दिग्गज

भूनी में जुटे रालोद के प्रमुख नेता सम्मेलन का आयोजन रालोद नेता सुनील रोहटा ने किया। कार्यक्रम में सांसद राजकुमार सांगवान, विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद, यशपाल बघेल और जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज समेत पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। एक ही मंच पर पार्टी के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी को क्षेत्र में रालोद की सामाजिक पहुंच बढ़ाने की कवायद के तौर पर देखा गया।

मेरठ के सरूरपुर के भूनी स्थित कदम पब्लिक स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय लोकदल के अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पार्टी के प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। सम्मेलन में अति पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और उसे संगठन से जोड़ने के साथ गांव-गांव संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया।

अति पिछड़ा वर्ग को संगठन से जोड़ने पर जोर

सम्मेलन में वक्ताओं ने अति पिछड़ा वर्ग को संगठन से जोड़ने और उसकी समस्याओं को राजनीतिक मंच पर उठाने पर जोर दिया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव संपर्क बढ़ाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। इसके जरिए पार्टी ने अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने का संदेश दिया।



बोले राजकुमार सांगवान और हाजी गुलाम मोहम्मद

सांसद राजकुमार सांगवान ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग समाज की महत्वपूर्ण ताकत है। इसकी भागीदारी को मजबूत किए बिना व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने पर जोर दिया।



विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने कहा कि क्षेत्र के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्थानीय स्तर पर लोगों से संवाद बढ़ाने और उनकी समस्याओं को संगठन तक पहुंचाने की बात कही।

