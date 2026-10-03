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मिशन 2027: अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में रालोद ने साधा सामाजिक समीकरण, भूनी में जुटे पार्टी के दिग्गज

Sat, 03 Oct 2026 02:56 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 03 Oct 2026 02:56 PM IST
सार

मेरठ के सरूरपुर ब्लॉक के भूनी में रालोद के अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पार्टी के प्रमुख नेता जुटे। नेताओं ने अति पिछड़ा वर्ग को संगठन से जोड़ने और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

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RLD Focuses on Social Outreach at Extremely Backward Class Conference in Bhuni
गुलाम मोहम्मद, राष्ट्रीय लोकदल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के सरूरपुर के भूनी स्थित कदम पब्लिक स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय लोकदल के अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पार्टी के प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। सम्मेलन में अति पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और उसे संगठन से जोड़ने के साथ गांव-गांव संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया।

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भूनी में जुटे रालोद के प्रमुख नेता
सम्मेलन का आयोजन रालोद नेता सुनील रोहटा ने किया। कार्यक्रम में सांसद राजकुमार सांगवान, विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद, यशपाल बघेल और जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज समेत पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। एक ही मंच पर पार्टी के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी को क्षेत्र में रालोद की सामाजिक पहुंच बढ़ाने की कवायद के तौर पर देखा गया।

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अति पिछड़ा वर्ग को संगठन से जोड़ने पर जोर
सम्मेलन में वक्ताओं ने अति पिछड़ा वर्ग को संगठन से जोड़ने और उसकी समस्याओं को राजनीतिक मंच पर उठाने पर जोर दिया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव संपर्क बढ़ाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। इसके जरिए पार्टी ने अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने का संदेश दिया।

बोले राजकुमार सांगवान और हाजी गुलाम मोहम्मद
सांसद राजकुमार सांगवान ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग समाज की महत्वपूर्ण ताकत है। इसकी भागीदारी को मजबूत किए बिना व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने पर जोर दिया।

विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने कहा कि क्षेत्र के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्थानीय स्तर पर लोगों से संवाद बढ़ाने और उनकी समस्याओं को संगठन तक पहुंचाने की बात कही।
 
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गांव स्तर तक संगठन मजबूत करने की बात
यशपाल बघेल ने अति पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा उठाते हुए समाज को संगठित होने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज ने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को प्राथमिकता बताया।

सम्मेलन के आयोजक सुनील रोहटा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग को एक मंच पर लाकर उसकी समस्याओं और राजनीतिक भागीदारी पर संवाद करना है। उन्होंने कहा कि संगठन को गांव स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जाएगा।

क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने का संदेश
राजनीतिक रूप से सम्मेलन में अति पिछड़ा वर्ग को केंद्र में रखकर संगठन विस्तार का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जुटे कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं की मौजूदगी के जरिए रालोद ने सरूरपुर क्षेत्र में अपनी सक्रियता और सामाजिक संपर्क को मजबूत करने का संकेत दिया।

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