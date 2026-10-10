Meerut News: रिया भाटी ने पंजाब के खिलाफ जड़ा शतक

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मेरठ। बीसीसीआई की ओर से आयोजित महिला अंडर-19 टी-20 ट्रॉफी मैच में शनिवार को उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच मैच हुआ। इसमें मेरठ की रिया भाटी ने यूपी की ओर से 106 रन की शानदार शतकीय पारी खेलते हुए यूपी को जीत दिलाई। यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। इसमें रिया ने 61 गेंद में 106 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब की टीम 110 रन ही बना सकी। रिया के इस प्रदर्शन पर जीसीए क्रिकेट एकेडमी में उनके कोच युजवेंद्र और जीसीए के महाप्रबंधक नलिन अग्रवाल ने भी बधाई दी। संवाद