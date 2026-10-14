Meerut News: पड़ोसी की जर्जर इमारत से हादसे का खतरा, एसडीएम से कार्रवाई की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। कस्बे के मोहल्ला शेखान स्थित बुद्ध बाजार में पड़ोसी की जर्जर इमारत को लेकर हादसे की आशंका जताई गई है। मोहल्ला निवासी सलीम अहमद ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर मकान का निरीक्षण कराने और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इमारत की दीवारें और छत गिरने से जान-माल के नुकसान की आशंका जताई है।प्रार्थना पत्र में सलीम अहमद ने बताया कि उनके मकान के बराबर में सिराज पुत्र नूर मोहम्मद का मकान है। आरोप है कि यह इमारत काफी जर्जर और खंडहरनुमा हालत में है। इसकी दीवारें और छत कमजोर होने के कारण कभी भी गिर सकती हैं। मकान के पास से रास्ता गुजरने और उनका घर सटा होने के कारण परिवार के सदस्यों तथा राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।सलीम अहमद का आरोप है कि उन्होंने मोहल्ले के अन्य लोगों और नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मकान मालिक को इमारत की जर्जर हालत से अवगत कराया था। उनसे मकान को गिराने या सुरक्षित कराने का अनुरोध भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रार्थी ने मकान मालिक पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है।एसडीएम ने मामले में नगर पालिका को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।