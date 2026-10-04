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Meerut News: ऋषभ एकेडमी स्कूल और जेएमएस ने मैच जीते

Sun, 04 Oct 2026 08:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:22 PM IST
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Rishabh Academy School and JMS won their matches.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में स्पोर्ट्स फॉर स्कूल क्रिकेट जोनल टूर्नामेंट को लेकर रविवार को ऋषभ एकेडमी में सब जूनियर वर्ग में दो मैच हुए। इसमें ऋषभ एकेडमी स्कूल और जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की टीम ने जीत प्राप्त की।
ऋषभ एकेडमी स्कूल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.5 ओवर में 171 रन बनाए। इसमें रोनक ने 40, याहया ने 35, मीत ने 34 रन बनाए। गेंदबाजी में वंश ने तीन, सार्थक ने तीन, ऋषभ ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुरु तेग बहादुर की टीम 19.3 ओवर में 161 रन ही बना सकी। टीम की ओर से श्रेयांश ने 41, कबीर ने 40, अर्नव ने 30 रन बनाए। गेंदबाजी में याहया ने तीन, विहान ने तीन, रियांश ने तीन विकेट लिए।
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दूसरे मैच में ऋषभ क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 18 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। इसमें विनायक ने 40, विराट ने 41, शिवांश ने 40 रन बनाए। गेंदबाजी में सार्थक ने तीन, अलकैफ ने तीन विकेट लिए।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ की टीम ने 19.5 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए और एक विकेट से मैच जीता। टीम की ओर से अनस ने 43, रोनिक ने 40, श्रेयांश ने 39 रन बनाए। गेंदबाजी में अब्दुल रहमान ने 4 विकेट लिए। क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में आयोजित स्पोर्ट्स फॉर स्कूल अंडर 14 जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए सोमवार सुबह 9 बजे टीम ऋषभ एकेडमी से रवाना होगी।
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