Meerut News: राजस्व टीम ने की तालाब की पैमाइश

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परीक्षितगढ़। गांव राजपुर निवासी किसान द्वारा गांव राजपुर के समीप परीक्षितगढ़-आसिफाबाद मार्ग स्थित तालाब पर अवैध कब्जा करने की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। सोमवार को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश कर जांच रिपोर्ट खंड विकास कार्यालय को भेजने की बात कही। गांव राजपुर निवासी शिकायतकर्ता सुनील ने गांव के समीप परीक्षितगढ़-आसिफाबाद मार्ग स्थित तालाब पर धर्मपाल द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। सोमवार को राजस्व टीम में शामिल लेखपाल विकास कुमार, अजय उपाध्याय, प्रिंस पोसवाल ने मौके पर पहुंचकर तालाब की नाप-तोल, पैमाइश कर निशानदेही की गई है। लेखपाल विकास कुमार ने बताया कि तालाब की पैमाइश कर जांच रिपोर्ट तैयार कर खंड विकास कार्यालय भेज दी जाएगी।