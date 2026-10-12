Meerut News: रीसरेक्टेड इलेवन की तीन विकेट से जीत

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मेरठ। केपी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रीसरेक्टेड इलेवन ने मेरठ हंटर को तीन विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरठ हंटर ने सात विकेट पर 173 रन बनाए। नितिन दुबे ने 83 रन की नाबाद पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए रीसरेक्टेड की टीम से अवधेश शर्मा ने 34 गेंदों पर 72 रन और लियो ने 39 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। मेरठ के रॉबिन ने चार विकेट लिए। रीसरेक्टेड इलेवन ने 16.4 ओवर में सात विकेट पर 177 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। संवाद