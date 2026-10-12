बागपत: चौधरी सुरेंद्र सिंह की रस्म पगड़ी आज, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत पहुंचे; यज्ञ में दी आहुति

बागपत में देशखाप चौरासी के चौधरी सुरेंद्र सिंह की रस्म पगड़ी कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह शामिल हुए। उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस परिवार से उनका पुराना रिश्ता रहा है। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राज्यमंत्री केपी मलिक, विधायक डॉ. अजय कुमार और थांबेदार यशपाल सिंह समेत कई लोग पहुंचे और यज्ञ में आहुति दी।

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