बागपत: चौधरी सुरेंद्र सिंह की रस्म पगड़ी आज, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत पहुंचे; यज्ञ में दी आहुति
बागपत में देशखाप चौरासी के चौधरी सुरेंद्र सिंह की रस्म पगड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह पहुंचे। उन्होंने परिवार से पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राकेश टिकैत समेत कई जनप्रतिनिधियों और चौधरियों ने यज्ञ में आहुति दी।
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बागपत में देशखाप चौरासी के चौधरी सुरेंद्र सिंह की रस्म पगड़ी कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह शामिल हुए। उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस परिवार से उनका पुराना रिश्ता रहा है। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राज्यमंत्री केपी मलिक, विधायक डॉ. अजय कुमार और थांबेदार यशपाल सिंह समेत कई लोग पहुंचे और यज्ञ में आहुति दी।
परिवार से पुराना रिश्ता, श्रद्धांजलि देने पहुंचे जयंत सिंह
चौधरी सुरेंद्र सिंह की रस्म पगड़ी में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने कहा, 'मैं चौधरी सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। इस परिवार से मेरा पुराना रिश्ता रहा है।' उन्होंने कहा कि रस्म पगड़ी की परंपरा समाज को नई ताकत देती है।
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कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राज्यमंत्री केपी मलिक, विधायक डॉ. अजय कुमार और थांबेदार यशपाल सिंह समेत कई चौधरी शामिल हुए। सभी ने चौधरी सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।
यज्ञ में दी आहुति
रस्म पगड़ी कार्यक्रम के दौरान यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें पहुंचे लोगों ने आहुति देकर दिवंगत चौधरी सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी।