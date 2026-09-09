Meerut News: मानसरोवर कॉलोनी में साढ़े तीन घंटे बिजली कटौती से लोग परेशान
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 08:35 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 08:35 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सिविल लाइन बिजलीघर से जुड़ी मानसरोवर कॉलोनी में बुधवार को बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। डॉ. गौरव मित्तल ने बताया कि दोपहर बाद लगभग तीन बजे अचानक बिना किसी सूचना के कॉलोनी की बिजली काट दी गई, जिससे लोग परेशान रहे। बिजलीघर पर किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। लगभग साढ़े तीन घंटे बाद बिजली आपूर्ति सुचारू हुई।
इसी तरह से 33 केवी लाइन में ब्रेकडाउन के कारण हापुड़ रोड बिजलीघर से जुड़ी कई कॉलाेनियों में लगभग चार घंटे बिजली कटौती के कारण लोग परेशान रहे। इसके अलावा मरम्मत कार्यों के कारण शहर के रंगोली, नौचंदी, शास्त्रीनगर, मोहकमपुर, उद्योगपुरम- सेक्टर1 व 2, रामलीला ग्राउंड, माधवपुरम सेक्टर एक, लिसाड़ी रोड, खड़ौली बिजलीघरों से जुड़े क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही।
मुख्य अभियंता मेरठ प्रथम रजनीकांत मिश्र का कहना है कि मरम्म्मत कार्यों के लिए एक दिन पूर्व सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद कराई जाती है। बुधवार को अचानक हुए फाल्ट ठीक कराकर बिजली आपूर्ति सुचारू कराई गई।
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मेरठ। सिविल लाइन बिजलीघर से जुड़ी मानसरोवर कॉलोनी में बुधवार को बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। डॉ. गौरव मित्तल ने बताया कि दोपहर बाद लगभग तीन बजे अचानक बिना किसी सूचना के कॉलोनी की बिजली काट दी गई, जिससे लोग परेशान रहे। बिजलीघर पर किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। लगभग साढ़े तीन घंटे बाद बिजली आपूर्ति सुचारू हुई।
इसी तरह से 33 केवी लाइन में ब्रेकडाउन के कारण हापुड़ रोड बिजलीघर से जुड़ी कई कॉलाेनियों में लगभग चार घंटे बिजली कटौती के कारण लोग परेशान रहे। इसके अलावा मरम्मत कार्यों के कारण शहर के रंगोली, नौचंदी, शास्त्रीनगर, मोहकमपुर, उद्योगपुरम- सेक्टर1 व 2, रामलीला ग्राउंड, माधवपुरम सेक्टर एक, लिसाड़ी रोड, खड़ौली बिजलीघरों से जुड़े क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही।
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मुख्य अभियंता मेरठ प्रथम रजनीकांत मिश्र का कहना है कि मरम्म्मत कार्यों के लिए एक दिन पूर्व सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद कराई जाती है। बुधवार को अचानक हुए फाल्ट ठीक कराकर बिजली आपूर्ति सुचारू कराई गई।
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