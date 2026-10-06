भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश देती हैं श्रीकृष्ण की लीलाएं,:आचार्य जनार्दन तिवारी

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... गोकुल में मना आनंदोत्सव, माखन चोरी और असुरों के उद्धार की कथा सुन भावविभोर हुए श्रद्धालुमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।चंद्रलोक पार्क में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन कथा व्यास आचार्य जनार्दन तिवारी ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म, बाल लीलाओं और कंस वध तक की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का प्रसंग आते ही कथा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। मुख्य यजमान जयभगवान मित्तल रहे।कथा व्यास ने वसुदेव-देवकी, कंस के अत्याचार और भगवान श्रीकृष्ण के गोकुल पहुंचने की कथा सुनाई। नंद बाबा के घर भगवान के आगमन, माता यशोदा के वात्सल्य और गोकुल में मनाए गए आनंदोत्सव का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। इसके बाद माखन चोरी, बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा, पूतना वध, शकटासुर और तृणावर्त जैसे असुरों के उद्धार तथा भगवान की अन्य बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा क्रम में भगवान श्रीकृष्ण के मथुरा पहुंचने और कंस वध तक की कथा भी सुनाई गई।आचार्य जनार्दन तिवारी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं में जीवन के गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। मनुष्य को अहंकार त्यागकर प्रेम, सरलता, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान का नाम और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची श्रद्धा और प्रेम वाले हृदय में भय, अहंकार और नकारात्मक भावनाएं टिक नहीं सकतीं।कथा के दौरान भजन-कीर्तन और श्रीकृष्ण के जयकारों से चन्द्रलोक पार्क का वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी सचिन कुमार गुप्ता, राजेंद्र उपाध्याय, देव गुप्ता, अरविंद गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, प्रीति गर्ग, विभा तिवारी, कंचन रहीं।