Meerut News: गीता आश्रम मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ, प्रसाद वितरण

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ।तिलक रोड स्थित गीता आश्रम मंदिर में गीता कॉलोनी निवासी परिवारों का मासिक मिलन कार्यक्रम के तहत हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अतुल परिवार की ओर से आयोजित हुआ। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का सात बार पाठ किया। इसके बाद हनुमान जी एवं भगवान राम की आरती की गई।डॉ. दिनेश अग्रवाल, डॉ. रेनू अग्रवाल और विनीता आहूजा ने भजन प्रस्तुत किए। जिन पर श्रद्धालु भक्ति भाव में झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर जय श्रीराम और जय हनुमान के जयघोष से गूंज उठा। पंडित रत्नेश पांडे ने धर्म एवं भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में सभी परिवारों को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में विजय मेहरा, राकेश जैन, राजेश अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, रचित जैन, अनीता, विनीता आहूजा, अनिल गुप्ता, परविंदर, सोनिया, रेनू रहे।