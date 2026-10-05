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Meerut News: शहर के तीन अति संक्षेप न्यूज एकसाथ...

Mon, 05 Oct 2026 09:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:43 PM IST
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religious and other
दिल्ली में सात साहित्यकारों को विद्या वाचस्पति सम्मान
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मेरठ। दिल्ली में कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में मेरठ के डॉ. सुदेश यादव ज़ख्मी समेत सात साहित्यकारों को साहित्यिक योगदान के लिए विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जयसिंह आर्य ने की। प्रमुख संयोजक इन्द्रजीत तिवारी ‘निर्भीक’ और संयोजक डॉ. राजेन्द्र तिवारी ‘स्वदेश’ रहे। समारोह में साहित्य एवं कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले रचनाकारों का सम्मान किया गया।
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गुरु नानक देव जी का ज्योति-ज्योति दिवस मनाया
मेरठ। थापर नगर स्थित श्री गुरु सिंह सभा में सिख समुदाय ने गुरु नानक देव जी का ज्योति-ज्योति दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया। भाई प्रीतम सिंह, अखंड कीर्तनी जत्थे और बाल कीर्तनी जत्थे ने शब्द-कीर्तन किया। उपाध्यक्ष रणजीत सिंह जस्सल ने गुरु नानक देव जी को सर्वसांझे गुरु बताया। कार्यक्रम में संगत ने गुरुवाणी का श्रवण कर गुरु साहिब को श्रद्धापुष्प अर्पित किए।
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भाई धर्म सिंह का जन्मोत्सव मनाया, कीर्तन
मेरठ। सैफपुर में पंज प्यारे भाई धर्म सिंह का जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। मेरठ सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों संगत पहुंची। सरोवर में स्नान और अमृत संचार हुआ। मेरठ सिख समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी रणजीत सिंह जस्सल ने भाई धर्म सिंह के जन्मस्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की। समारोह में कीर्तन, वीरगाथाओं और लंगर की सेवा के साथ संगत ने गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा व्यक्त की।
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