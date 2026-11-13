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Meerut News: यूपीसीए के ट्रायल के लिए 16 से शुरू होंगे पंजीकरण

Fri, 13 Nov 2026 06:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:31 PM IST
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Registration for UPCA trials will begin on the 16th.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वर्ष 2027-28 के लिए होने वाले सभी ट्रायल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए खिलाड़ी स्वयं registration.upca.tv के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकेंगे। उनकी पंजीकरण आईडी भी पोर्टल से ही बन जाएगी।
जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया कि पंजीकरण करते हुए खिलाड़ी को ऑनलाइन विंडो पर ही सभी जानकारी जैसे नाम, पता, पिता का नाम, आयु और अपने जिले की जानकारी और आयु वर्ग भरनी होंगी। इसके लिए खिलाड़ी को 400 रुपये फीस और 72 रुपये जीएसटी के साथ 472 रुपये भी जमा करने होंगे। इसके बाद खिलाड़ी को पोर्टल से चालान की कॉपी निकालकर संघ के राजलोक आईसीआईसीआई बैंक बेसमेंट स्थित कार्यालय पर जमा करना होगा।
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इसके बाद ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। लिंक खोलने के बाद खिलाड़ी के मोबाइल नंबर से ही लॉगिन हो पाएगा और स्वयं खिलाड़ी भी बाद में लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति जान सकेगा। पंजीकरण करते समय खिलाड़ी को अपना वर्तमान फोटो और आधार कार्ड और डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। फिलहाल 15 दिनों के लिए यूपीसीए के उपरोक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा।
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