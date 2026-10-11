Meerut News: ऊंची कूद में रीत ने स्वर्ण, मानसी ने कांस्य जीता

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मेरठ। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में मेरठ की ऊंची कूद खिलाड़ी रीत राठौर और मानसी तोमर ने शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते। रीत राठौर ने 1.78 मीटर की ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक तो मानसी ने 1.73 मीटर की ऊंची कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। दोनों खिलाड़ी लगातार ऊंची कूद में पदक प्राप्त कर मेरठ का नाम रोशन कर रही हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव, रीत और मानसी को कोच गौरव त्यागी, जिला एथलेटिक संघ के सचिव अनु कुमार ने खुशी जताई और बधाई दी। संवाद