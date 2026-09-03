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Meerut News: कमिश्नरी पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रवि गौतम

Thu, 03 Sep 2026 09:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:53 PM IST
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Ravi Gautam is on an indefinite hunger strike at Commissionerate Park.
अधिवक्ताओं, छात्र नेताओं, ग्राम प्रधानों और विभिन्न संगठनों ने दिया समर्थन
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सीएमओ ने लिया रवि गौतम के स्वास्थ्य का जायजा, पुलिस की चिंता बढ़ी
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। कमिश्नरी पार्क पर अपनी मांगों को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम बृहस्पतिवार को तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे व एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके भूख हड़ताल पर बैठने की सूचना पर अधिवक्ताओं, छात्र नेताओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन दिया। समर्थकों ने प्रशासन से उनकी मांगों पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विचार कर उचित कार्रवाई की मांग की।
युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम ने बताया कि अनुसूचित जाति की बीए की छात्रा के मामले में वह परिजनों के साथ आठ जुलाई को कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर धरना दे रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय ने आंदोलनकारियों के साथ मारपीट की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में लेकर एसएसपी ने थप्पड़ मारे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ गया था।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन एसएसपी और एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना दे रहे हैं। रविवार को हुई पंचायत में उन्होंने दोनों अधिकारियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की थी। इसी मामले को लेकर बृहस्पतिवार से वह भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एआईएसए के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना गंभीर विषय है। प्रशासन को तत्काल मामले का संज्ञान लेकर मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
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-सीएमओ ने पहुंचकर जाना स्वास्थ्य
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रवि गौतम के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन ने भी संज्ञान लिया। सीएमओ डॉ रामप्रसाद कमिश्नरी पार्क पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। रवि के भूख हड़ताल पर बैठने से पुलिस की चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। वह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

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-इन्होंने दिया समर्थन
लोक अदालत के सदस्य राजेश चौधरी और भाकियू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र, अधिवक्ता आदेश प्रधान, सचिन नारंग, चमन भारती और रजनीश समेत अन्य अधिवक्ताओं ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुज भड़ाना, छात्र नेता शशिकांत गौतम और पूर्व छात्र संघ महामंत्री राहुल वर्मा भी धरने में शामिल हुए। इसके अलावा ग्राम प्रधान तौफापुर अजय सागर, ग्राम प्रधान बहादुरपुर रोहित, ग्राम प्रधान धनपुर रूप सिंह और ग्राम प्रधान गाजीपुर भी धरना स्थल पर पहुंचे।
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