फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Ranji: Meerut's Priyam and Hapur's Kartik selected for the UP team; Saharanpur's Prashantveer also

रणजी: यूपी की टीम में मेरठ के प्रियम गर्ग और हापुड़ के कार्तिक का चयन, सहारनपुर के प्रशांतवीर ने भी बनाई जगह

Wed, 07 Oct 2026 08:34 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 07 Oct 2026 08:34 PM IST
सार

Meerut News: यूपी क्रिकेट एसोशिएशन ने रणजी ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा कर दी है। कैंप में शानदार प्रदर्शन के आधार पर चयन किया गया है। कार्तिक त्यागी को यूपी लीग, आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम मिला है। 
 

विज्ञापन
Ranji: Meerut's Priyam and Hapur's Kartik selected for the UP team; Saharanpur's Prashantveer also
कार्तिक त्यागी, प्रियम गर्ग और प्रशांतवीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 11 अक्तूबर से होने जा रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपी की टीम घोषित कर दी है। यूपीसीए ने मेरठ के प्रियम गर्ग और हापुड़ के कार्तिक त्यागी पर भरोसा जताया है। दोनों को टीम में शामिल किया गया है। सहारनपुर के प्रशांतवीर को भी टीम में जगह दी गई है।
विज्ञापन

 
Trending Videos

प्रियम गर्ग पिछले काफी वर्षों से उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनके इसी प्रदर्शन के आधार पर यूपी रणजी ट्रॉफी टीम में उन्हें चुना गया है। कार्तिक त्यागी को यूपी लीग, आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का पुरस्कार मिला है। रणजी ट्रॉफी मैच को लेकर कानपुर में लगे कैंप में भी दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को आकर्षित किया था। सात दिन तक चले कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस और क्षेत्ररक्षण, गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आधार पर ही टीम का चयन हुआ। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

ये है टीम
बुधवार को यूपीसीए की ओर से 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई। इसमें विकेटकीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। टीम में रिंकू सिंह, अभिषेक, आराध्य यादव, करन शर्मा, माधव कौशिक, सिद्धार्थ यादव, प्रशांत वीर, अभिनंदन सिंह, वंश चौधरी, जीशान अंसारी को टीम में शामिल किया गया है।
 
विज्ञापन

प्रियम के पिता बोले- बेटे से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद
प्रियम के चयन पर उनके पिता नरेश गर्ग ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रियम लगातार प्रदेश और जहां भी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आगे भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने प्रियम के चयन पर खुशी जताई। इसके अलावा उन्होंने टीम में चुने गए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed