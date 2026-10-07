रणजी: यूपी की टीम में मेरठ के प्रियम गर्ग और हापुड़ के कार्तिक का चयन, सहारनपुर के प्रशांतवीर ने भी बनाई जगह

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रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 11 अक्तूबर से होने जा रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपी की टीम घोषित कर दी है। यूपीसीए ने मेरठ के प्रियम गर्ग और हापुड़ के कार्तिक त्यागी पर भरोसा जताया है। दोनों को टीम में शामिल किया गया है। सहारनपुर के प्रशांतवीर को भी टीम में जगह दी गई है।

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प्रियम गर्ग पिछले काफी वर्षों से उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनके इसी प्रदर्शन के आधार पर यूपी रणजी ट्रॉफी टीम में उन्हें चुना गया है। कार्तिक त्यागी को यूपी लीग, आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का पुरस्कार मिला है। रणजी ट्रॉफी मैच को लेकर कानपुर में लगे कैंप में भी दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को आकर्षित किया था। सात दिन तक चले कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस और क्षेत्ररक्षण, गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आधार पर ही टीम का चयन हुआ।



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ये है टीम

बुधवार को यूपीसीए की ओर से 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई। इसमें विकेटकीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। टीम में रिंकू सिंह, अभिषेक, आराध्य यादव, करन शर्मा, माधव कौशिक, सिद्धार्थ यादव, प्रशांत वीर, अभिनंदन सिंह, वंश चौधरी, जीशान अंसारी को टीम में शामिल किया गया है।



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