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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Ramlila in Daurala: Friendship with Sugriva and the Killing of Vali

दौराला में रामलीला: सुग्रीव मित्रता और बाली वध

Wed, 14 Oct 2026 10:04 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 10:04 PM IST
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Ramlila in Daurala: Friendship with Sugriva and the Killing of Vali
दौराला - सर श्रीराम इंटर कॉलेज के मैदान में चल रही रामलीला में अतिथियों का स्वागत करते आयोजक। स
दौराला। सर श्रीराम इंटर कॉलेज के मैदान पर मंगलवार को रामलीला में सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीला का मंचन हुआ। इस दौरान दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। रामलीला में दिखाया गया कि माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्रीराम और लक्ष्मण हनुमान के माध्यम से सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने श्रीराम को बाली के अत्याचारों और किष्किंधा से निकाले जाने की व्यथा बताई। श्रीराम ने सुग्रीव की सहायता का वचन दिया। इसके बाद सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। घमासान युद्ध में श्रीराम ने बाली का वध कर सुग्रीव को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। रामलीला समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह ने नई पीढ़ी को श्रीराम के आदर्शों और भारतीय संस्कृति से परिचित कराने को इसका उद्देश्य बताया।
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