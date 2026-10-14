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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Ramlila in Daurala: Devotees moved to emotion by the scene of Dasharatha's death.

Meerut News: दौराला में रामलीला, दशरथ मरण पर भावुक हुए श्रद्धालु

Wed, 14 Oct 2026 09:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 09:45 PM IST
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Ramlila in Daurala: Devotees moved to emotion by the scene of Dasharatha's death.
दौराला। शिव मंदिर रेलवे स्टेशन के मैदान पर बुधवार को राम लखन रंगमंच कमेटी ने रामलीला का मंचन किया। कलाकारों ने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के वनगमन के प्रसंगों को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। मंचन में केवट से भेंट और नदी पार करने के दृश्य दिखाए गए। कमेटी अध्यक्ष हरपाल चौहान ने बताया कि राजा दशरथ की आज्ञा पर राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। वन में उनकी भेंट निषादराज केवट से हुई, जिन्होंने उन्हें नाव से नदी पार कराई। इसके बाद सुमंत ने अयोध्या लौटकर राजा दशरथ को राम के वनवास की सूचना दी। पुत्रों के वियोग में राजा दशरथ व्याकुल होकर प्राण त्याग देते हैं। इन दृश्यों को देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए और जय श्रीराम के जयकारे लगाए। रामलीला का शुभारंभ सुमन कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया।
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