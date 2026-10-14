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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Ram-Bharat reunion in Machhra; Kaikeyi-Manthara dialogue in Mundali.

Meerut News: माछरा में राम-भरत मिलाप, मुंडाली में कैकेयी-मंथरा संवाद

Wed, 14 Oct 2026 10:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 10:09 PM IST
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Ram-Bharat reunion in Machhra; Kaikeyi-Manthara dialogue in Mundali.
माछरा/मुंडाली। दोनों स्थानों पर आयोजित श्रीराम लीला में भावपूर्ण मंचन किया गया। दर्शकों ने लीलाओं का आनंद लिया। माछरा में भगवान श्रीराम और भरत मिलाप की लीला का मंचन हुआ। भरत के प्रेम और समर्पण को देखकर दर्शक भाव-विभोर हो गए। पूरे पंडाल में जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे। समाजसेवी अहलकार सिंह नागर मुख्य अतिथि रहे। रामलीला समिति ने उनका स्वागत किया। कलाकारों ने दिखाया कि भरत श्रीराम को अयोध्या वापस लाने वन में पहुंचते हैं। मुंडाली में कैकेयी-मंथरा संवाद की लीला प्रस्तुत की गई। इसमें मंथरा ने कैकेयी के कान भरे और भरत को राजा बनाने की मांग की। इस लीला को देखकर भी दर्शक भावुक हो गए। बोबी त्यागी, राकेश प्रधान, मयंक त्यागी, जोशिल, ताराचंद और अतुल ने व्यवस्था संभाली।
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