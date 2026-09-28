फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Rain turns Sardhana's roads into ponds.

Meerut News: बारिश से सरधना की सड़कें बनीं तालाब

Mon, 28 Sep 2026 07:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
Rain turns Sardhana's roads into ponds.
सरधना। कस्बा चौकी चौराहे पर तेज बारिश मे जलभराव से गुजरते वाहन। संवाद
- कई मोहल्लों में जलभराव से आवागमन हुआ प्रभावित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर में सोमवार दोपहर हुई तेज बारिश के बाद कई मोहल्लों, बाजारों और मुख्य मार्गों पर जलभराव हो गया। तहसील रोड, अशोक की लाट, गुजरान गेट, रामलीला ग्राउंड, लश्करगंज और कालंद चुंगी समेत कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं। जलभराव के कारण राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और ई-रिक्शा चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

नगर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति अधिक खराब रही। कई मार्गों पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। राहगीरों को पानी के बीच से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। दोपहिया वाहन चालक भी जलभराव वाले रास्तों से संभलकर निकलते नजर आए। बारिश का असर बाजारों में भी दिखाई दिया। सड़कों पर पानी जमा होने और खराब मौसम के कारण बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। दुकानदारों के अनुसार बारिश के दौरान ग्राहकों की संख्या घटने से कारोबार प्रभावित हुआ है।
विज्ञापन

नगरवासियों ने नगर पालिका और प्रशासन से जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित कर स्थायी समाधान कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed