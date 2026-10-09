फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Qayyum Pradhan appointed District Secretary of BKU Tomar.

Meerut News: कय्यूम प्रधान बने भाकियू तोमर के जिला सचिव

Fri, 09 Oct 2026 09:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:58 PM IST
विज्ञापन
Qayyum Pradhan appointed District Secretary of BKU Tomar.
कय्यूम प्रधान को जिला सचिव बनने पर प्रमाण पत्र देते जिला अध्यक्ष स्रोत स्वयं
हस्तिनापुर। भारतीय किसान यूनियन (तोमर) की बैठक शुक्रवार को जिला अध्यक्ष चौधरी इंतजार देशवाल के आवास पर हुई। बैठक में संगठन की मजबूती और किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नगला चांद निवासी कय्यूम प्रधान को भाकियू तोमर का जिला सचिव नियुक्त किया गया। जिला सचिव नियुक्त किए जाने पर संगठन के पदाधिकारियों ने कय्यूम प्रधान को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि उनके जुड़ने से संगठन को मजबूती मिलेगी। साथ ही किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और उनके हितों के लिए कार्य करने पर जोर दिया गया। नवनियुक्त जिला सचिव कय्यूम प्रधान ने कहा कि वह संगठन की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। बैठक में संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed