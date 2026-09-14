Meerut News: प्रेसीडेंट बने प्रियव्रत शर्मा तो प्रभाकर शर्मा को बनाया सेक्रेटरी

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.. बैठक में शामिल हुए 150 से अधिक पेंशनर्समाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन की प्रथम जनरल बॉडी मीटिंग सोमवार को बॉम्बे बाजार न्यू वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभागार में हुई। बैठक में करीब 150 पेंशनर्स शामिल हुए।मेरठ सर्किल यूनिट के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति की घोषणा की गई। प्रियव्रत शर्मा को प्रेसीडेंट और प्रभाकर शर्मा को सेक्रेटरी बनाया गया। अशोक रस्तोगी को चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई। देहरादून, हरिद्वार, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, सिरसा, करनाल और रोहतक से भी पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे।प्रभाकर शर्मा ने सेक्रेटरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सदस्यता की स्थिति और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। अशोक कुमार डे ने पेंशन अपडेट, हेल्थ इंश्योरेंस, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, दुर्घटना बीमा और एक्सग्रेशिया भुगतान समेत रिटायरीज से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी। आरएस वर्मा ने संगठन की कार्यप्रणाली बताते हुए मेरठ यूनिट के गठन पर बधाई दी। संचालन अतुल श्रीवास्तव ने किया। समापन पर प्रियव्रत शर्मा ने सभी सदस्यों, अतिथियों का आभार जताया। बैठक में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार डे, यूपी-उत्तराखंड स्टेट प्रेसीडेंट आरएस वर्मा, वीके शर्मा और एआर शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।