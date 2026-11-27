प्राचार्य और स्टाफ ने पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ट्रेनिंग के दौरान छात्राओं को सरल तरीके से समझाया गया कि वे अपना जनगणना फॉर्म कैसे भरें। मास्टर ट्रेनर ने फॉर्म भरने के चरणों और सावधानियों की जानकारी देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्राचार्य शक्तिशाली ने सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करना हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। नीलम, नीता वर्मा और विनीत सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।