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सीलिंग और यूपीआई पर चार्ज के विरोध में होगा प्रदर्शन : लोकेश अग्रवाल

Mon, 05 Oct 2026 05:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 05:51 PM IST
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Protest to be held against sealing and UPI charges: Lokesh Agarwal
- सात अक्तूबर को यूपीआई का पुतला दहन करेंगे, 14 को मेडा के खिलाफ दिया जाएगा धरना
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मवाना रोड स्थित मीनाक्षीपुरम कार्यालय में प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें यूपीआई पर चार्ज, खाद्य विभाग की सैंपलिंग, सीलिंग-ध्वस्तीकरण और बैंकों के अनावश्यक चार्ज के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया।

लोकेश अग्रवाल ने बताया कि सात अक्तूबर को मेघदूत चौराहे पर यूपीआई का पुतला दहन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा। 14 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर मेरठ विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना दिया जाएगा। प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि 21 अक्तूबर को सीलिंग-ध्वस्तीकरण और 28 अक्टूबर को बैंक चार्ज के विरोध में ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष राजकुमार त्यागी, जिला महामंत्री इसरार सिद्दीकी, महानगर महामंत्री राम अवतार बंसल, सुशील जैन, गौरव गोयल, फरागत राणा, अश्वनी बिश्नोई, आशीष सिंगल रहे।
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