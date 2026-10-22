फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Polling parties for the MLC election have reached the polling booths.

Meerut News: एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर पहुंची

Thu, 22 Oct 2026 06:04 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:04 PM IST
विज्ञापन
Polling parties for the MLC election have reached the polling booths.
पोलिंग बूथ नगर पालिका में एम एल सी चुनाव के लिए मतदान कराने पहुंची पोलिंग पार्टी। (मवाना)
मवाना। एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान कराया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षक व स्नातक पद के लिए होने वाले इस चुनाव के लिए तहसील में 15 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि नगर पालिका में तीन बूथ हैं। ब्लॉक कार्यालय में भी तीन बूथ स्थापित किए गए हैं। हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़ और माछरा ब्लॉक में भी तीन-तीन बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान दलों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने शाम को ही केंद्रों पर पहुंचकर प्रबंध शुरू कर दिए थे। प्रशासन ने मतदाताओं से समय पर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। स्नातक के लिए 1772 और शिक्षक के लिए 933 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

पोलिंग बूथ नगर पालिका में एम एल सी चुनाव के लिए मतदान कराने पहुंची पोलिंग पार्टी। (मवाना)

पोलिंग बूथ नगर पालिका में एम एल सी चुनाव के लिए मतदान कराने पहुंची पोलिंग पार्टी। (मवाना)

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed