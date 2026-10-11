Meerut News: सरधना और रोहटा में पुलिस ने निकाली नारी शक्ति रैली

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सीओ आशुतोष कुमार के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरधना थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह और रोहटा थाना प्रभारी पूजा पंवार ने अभियान का नेतृत्व किया। पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को किसी भी परेशानी में बिना झिझक पुलिस से संपर्क करने की अपील की। उन्हें महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि महिलाओं व बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक रहना चाहिए। छेड़छाड़ या उत्पीड़न होने पर चुप न रहकर पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मिशन नारी शक्ति का उद्देश्य महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है। इसका लक्ष्य उनमें सुरक्षा का विश्वास बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना भी है। ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना मजबूत करने पर भी जोर है। पुलिस ने आमजन से भी महिला सुरक्षा मामलों में जागरुक रहने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की।