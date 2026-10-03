फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Police empty-handed in livestock theft case.

Meerut News: पशु चोरी की घटना में पुलिस के हाथ खाली

Sat, 03 Oct 2026 08:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 08:47 PM IST
विज्ञापन
Police empty-handed in livestock theft case.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हस्तिनापुर। झड़ाका गांव में 26 सितंबर की रात दो भैंसा, दो भैंस और एक गाय चोरी हो गई थी, जिसका पुलिस एक सप्ताह बाद भी सुराग नहीं लगा पाई, जिससे पीड़ित परिवार परेशान है।
शनिवार को राजवती ने तहसील समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने चोरी हुए पशुओं की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजवती के अनुसार, चोरी हुए पशुओं की कीमत करीब तीन से चार लाख रुपये है, जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का जरिया थे। ग्रामीणों ने दो दिन पहले थाने पर प्रदर्शन कर चोरों की गिरफ्तारी की मांग की थी पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इससे पहले चेतावाला निवासी चिम्मन का करीब डेढ़ लाख रुपये का भैंसा भी चोरी हो चुका है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की गाड़ी दिख रही है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस चोरों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
विज्ञापन

---------------





एक सप्ताह बाद भी पशु चोर गिरोह पुलिस की पकड़ से दूर

झड़ाका में दो झोटे, दो भैंस और गाय चोरी का मामला,


हस्तिनापुर। झड़ाका गांव में 26 सितंबर की रात घेर का ताला तोड़कर दो झोटे, दो भैंस और एक गाय चोरी किए जाने के मामले में एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पशुओं का सुराग नहीं लगने से पीड़ित परिवार परेशान है। शनिवार को पीड़िता ने तहसील समाधान दिवस में शिकायत देकर पशुओं की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन


झड़ाका निवासी राजवती पत्नी अतर सिंह ने बताया कि उन्होंने समाधान दिवस में शिकायत करते हुए बताया कि 26 सितंबर की रात उन्होंने घेर में पशुओं को बांधकर ताला लगाया था और घर चली गई थीं। अगले दिन सुबह घेर पहुंचने पर ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो दो झोटे, दो भैंस और एक गाय गायब थीं। आसपास और गांव में काफी तलाश करने के बाद भी पशुओं का कोई पता नहीं चला। पीड़िता के अनुसार चोरी हुए पशुओं की कीमत करीब तीन से चार लाख रुपये है। पशुपालन के सहारे परिवार की आर्थिक स्थिति से सुधारने की उम्मीद से वह पालन कर रहे थे। पशु चोरों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने दो दिन पूर्व सैकड़ो की संख्या में थाने पर पहुंचकर हंगामा प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की थी परंतु उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस घटना से पहले चेतावाला निवासी चिम्मन का करीब डेढ़ लाख रुपये कीमत का भैंसा भी घेर से चोरी हो चुका है। पीड़ित के अनुसार चोर रात में भैंसे की जंजीर काटकर उसे ले गए थे। मजदूरी की कमाई से खरीदे गए भैंसे का अभी तक सुराग नहीं लग सका है। दोनों ही पशुपालक अपने-अपने पशुओं की बरामद की और चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार थाना और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिस गाड़ी में पशुओं को चोरी कर कर ले गए हैं उसे गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी एक सीसीटीवी कैमरा पुलिस के हाथ लगा है परंतु अभी गाड़ी की पहचान नहीं हो सकी है।


इस मामले सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस चोरों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed