Meerut News: मोबाइल लूटने वाले को पुलिस ने पकड़ा

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मेरठ। कोतवाली पुलिस ने बुढ़ाना गेट के पास युवक मुकेश से मोबाइल लूटने की घटना का खुलासा करते हुए नौचंदी निवासी आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक और 650 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस घटना में शामिल दूसरे आरोपी बिलाल की तलाश में दबिश दे रही है।लोहियानगर की काशीराम कॉलोनी निवासी मुकेश ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि वह शाहपीर गेट के पास मजदूरी कर रहा था। तीन दिन पहले दोपहर के समय खाना खाने के बाद वह सड़क किनारे बैठकर मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश उसका मोबाइल लूटकर भाग गए। पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।रविवार को पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने एक आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस को तमंचे व कारतूस व अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि दूसरे आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा।