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Meerut News: पुलिस ने तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्कर पकड़े

Fri, 16 Oct 2026 10:16 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 10:16 PM IST
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Police apprehended three interstate cannabis smugglers.
- तस्करों के पास से पुलिस ने 5.7 किलो गांजा मिला
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। टीपीनगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतरराज्यीय गांजा तस्करी से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5.70 किलोग्राम गांजा बरामद किया। आरोपी बिहार से कार में गांजा लेकर मेरठ पहुंचे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि गांजे की खेप रोहटा रोड निवासी सोनू को देनी थी। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।

सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि मलियाना बंबा से मोहकमपुर पुलिया के पास के पास से तीनों आरोपियों बिहार निवासी गोलू कुमार, जयप्रकाश पांडेय और रितेश को पकड़ा। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बिहार से गांजा लेकर मेरठ आए थे। यहां उन्हें गांजा रोहटा रोड स्थित शेखपुरा निवासी सोनू को देना था। पुलिस वांछित आरोपी सोनू की तलाश में जुट गई है। सीओ ब्रह्मपुरी ने बताया कि आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वांछित आरोपी की तलाश जारी है।
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