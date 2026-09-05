Meerut News: प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। प्रदेशस्तरीय सीनियर महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 8 और 9 सितंबर को प्रयागराज में किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर शनिवार को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में एथलेटिक्स के मंडलीय ट्रायल हुए। इसमें कई जनपदों की महिला एथलीट ने प्रदर्शन कर प्रतिभा दिखाई।मंडलीय ट्रायल में मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर की खिलाड़ियों ने भाग लिया। 1500, 800, 400 और 200 मीटर दौड़, शॉटपुट आदि इवेंट में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बुलंदशहर से आई माही ने 1500 मीटर दौड़ में हिस्सा लेकर सभी को प्रभावित किया। तेज बारिश के कारण ट्रायल प्रक्रिया भी प्रभावित रही। इस मौके पर एथलेटिक्स कोच गौरव त्यागी ने बताया कि ट्रायल प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मंडल की टीम की घोषणा की जाएगी।प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं को लेकर ट्रायल 7 और 8 कोमेरठ। प्रदेशस्तरीय बास्केटबाल, कबड्डी और टेबिल टेनिस प्रतियोगिताओं को लेकर कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला व मंडलीय ट्रायल 7 व 8 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक बास्केटबाल प्रतियोगिता 11 से 14 सितंबर तक स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ में होगी। प्रतियोगिता को लेकर जिला स्तरीय ट्रायल कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में 7 सितंबर को दोपहर 3 बजे से और मंडलीय ट्रायल 8 सितंबर को सुबह 11 बजे से होंगे।प्रदेशस्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता 15 से 17 सितंबर तक सहारनपुर में होगा। प्रतियोगिता को लेकर जिला स्तरीय ट्रायल स्टेडियम में 7 को दोपहर 3 बजे से होंगे। मंडलीय ट्रायल 8 सितंबर को सुबह 11 बजे से होंगे। प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष और महिला टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुरादाबाद में 18 से 20 सितंबर तक होगा । प्रतियोगिता के जिलास्तरीय ट्रायल 7 को दोपहर 3 बजे से कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में और मंडलीय ट्रायल 8 को सुबह 11 बजे से होंगे। मंडलीय ट्रायल में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर और बागपत से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। ट्रायल प्रतियोगिता के बाद ही मेरठ मंडल की टीम का चयन किया जाएगा।