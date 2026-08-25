Meerut News: बुजुर्ग महिलाओं पर केस दर्ज होने से नाराज लोगों का एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन

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मेरठ। नौचंदी पुलिस ने 80 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर मेरठ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।मंडल के महानगर अध्यक्ष शैंकी वर्मा ने बताया कि सुशीला मोघा और कांता मोघा निवासी को घर से बाहर परिवार के लोगों ने निकाल दिया। नौचंदी थाने में सुनवाई नहीं हुई। 20 अगस्त को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। दूसरे पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।शैंकी वर्मा ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि मुकदमा की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस दौरान एडवोकेट उमाशंकर खटीक भी मौजूद रहे।