Meerut News: पेंशनर्स 29 सितंबर को सौंपेंगे प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

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मेरठ। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक सोमवार को ट्रेजरी स्थित पेंशनर्स कार्यालय में हुई। अध्यक्षता सतीश त्यागी ने की। बैठक में वित्त विधेयक 2025 के विरोध में 29 सितंबर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपने का निर्णय लिया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह ज्ञापन प्रदेश के सभी जिलों में सौंपे जाएंगे। बैठक में सोहनलाल कर्दम, अब्दुल खालिक, बनी सिंह चौहान, योगेंद्र पाल सिंह, राजेंद्र शर्मा, सुधीर रहे। ब्यूरो