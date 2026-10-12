Meerut News: पंचवटी क्रिकेट एकेडमी ने छह विकेट से मैच जीता

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मेरठ। घाट रोड स्थित श्रीनाथ क्रिकेट मैदान में अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को एक मैच हुआ। इसमें पंचवटी की टीम ने छह विकेट से मैच जीता। बीएवी एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 33.5 ओवर में सभी विकेट खोकर पंचवटी एकेडमी को 167 रन का लक्ष्य दिया। इसमें रोनी ने 37 और मेहरान ने 23 रन बनाए। पंचवटी एकेडमी के गेंदबाज लविश सैनी तीन व आयुष शर्मा ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंचवटी एकेडमी की टीम ने 32.4 ओवर में चार विकेट खोकर 167 रन बनाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसमें नव्या ने शानदार 73 रन की पारी खेली। भरत राठी ने 33 और शिवम चौधरी ने 32 रन बनाए। नव्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोच उमेश ने उन्हें सम्मानित किया। संवाद