Meerut News: पंचवटी क्रिकेट एकेडमी ने 141 रन से जीता मैच

मेरठ। घाट रोड स्थित पंचवटी ग्राउंड पर चल रहे अचीवर्स कप अंडर-13 क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को प्रथम सेमीफाइनल मैच पंचवटी क्रिकेट एकेडमी व जीसीए क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला। पंचवटी एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सभी विकेट खोकर जीसीए एकेडमी को 230 रनों का विशाल लक्ष्य दिया।शिवम चौधरी ने 46 व हर्ष राणा ने 41 रन की शानदार पारी खेली। लविश ने 28 रन बनाए। जीसीए एकेडमी के गेंदबाज विवान ने तीन और आरव-अर्जन ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीसीए एकेडमी की टीम ने 23 ओवर में मात्र 88 रन ही बनाए। पंचवटी की टीम ने 141 रन से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। प्लेयर ऑफ द मैच आर्यन आर्या रहे। उन्हे कोच उमेश वर्मा ने सम्मानित किया।