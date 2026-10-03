Meerut News: भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परीक्षा का आयोजन
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 09:08 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 09:08 PM IST
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खरखौदा। महिला महाविद्यालय में शनिवार को सेमिनार हॉल में भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 31 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्राचार्य श्रीमती नीलम सिंह ने छात्राओं को भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, गौरवशाली परंपराओं और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता के बारे में जानकारी दी। परीक्षा का आयोजन महाविद्यालय की सांस्कृतिक परिषद की प्रभारी डॉ. पूर्णिमा भारद्वाज, समिति सदस्य डॉ. संदीप गुप्ता और संस्था की ओर से पहुंचे विनय त्यागी के सहयोग से संपन्न कराया गया। संवाद
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