Meerut News: ई-नीलामी में 201 भूखंडों पर ऑनलाइन लगेगी बोली
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:16 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:16 PM IST
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- मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से की जा रही तैयारी
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की ई-नीलामी की तैयारियां तेज कर दी हैं। मेडा की ओर से 12 और 13 सितंबर को ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। इसमें कुल 201 आवासीय और व्यावसायिक भूखंड बोली के लिए रखे जाएंगे।
मेडा के सचिव अर्पित गुप्ता ने बताया कि 134 व्यावसायिक और 67 आवासीय भूखंड की नीलामी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए टीम गठित की गई है। खरीदारों को भूखंडों से संबंधित परेशानी न हो, इसके लिए मौके की स्थिति और भूमि की जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। प्राधिकरण ने अपनी ही वेबसाइट पर भूमि का नक्शा अपलोड किया गया। बोली लगाने के लिए आवेदक सर्किल रेट के हिसाब से 10 फीसदी पैसा एडवांस में जमा कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन बोली में लोग शामिल हो सके। मेडा की वेबसाइट पर लिंक खुलेगा।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की ई-नीलामी की तैयारियां तेज कर दी हैं। मेडा की ओर से 12 और 13 सितंबर को ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। इसमें कुल 201 आवासीय और व्यावसायिक भूखंड बोली के लिए रखे जाएंगे।
मेडा के सचिव अर्पित गुप्ता ने बताया कि 134 व्यावसायिक और 67 आवासीय भूखंड की नीलामी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए टीम गठित की गई है। खरीदारों को भूखंडों से संबंधित परेशानी न हो, इसके लिए मौके की स्थिति और भूमि की जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। प्राधिकरण ने अपनी ही वेबसाइट पर भूमि का नक्शा अपलोड किया गया। बोली लगाने के लिए आवेदक सर्किल रेट के हिसाब से 10 फीसदी पैसा एडवांस में जमा कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन बोली में लोग शामिल हो सके। मेडा की वेबसाइट पर लिंक खुलेगा।
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