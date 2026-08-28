Meerut News: सिवाल खास में खुले नाले में गिरने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

-नगर पंचायत की लापरवाही से गई बच्चे की जानसंवाद न्यूज एजेंसीजानी खुर्द। सिवाल खास कस्बे में नगर पंचायत की घोर लापरवाही ने एक हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया। घर के बाहर खेल रहा डेढ़ साल का मासूम खेलते-खेलते खुले नाले में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है।शुक्रवार सुबह नौ बजे कस्बा सिवाल खास निवासी गुलबहार का डेढ़ वर्षीय पुत्र मोहम्मद जैन अपने घर के बाहर खेल रहा था। परिवार के लोग अपने कामों में व्यस्त थे। काफी देर तक जब बच्चा नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।बच्चे का कहीं पता न चलने पर परिजनों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज देखने पर पता चला कि खेलते-खेलते मोहम्मद जैन घर के पास ही बने एक खुले नाले में गिर गया है। यह देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।सीसीटीवी से मिली जानकारी के बाद तुरंत नाले में बच्चे की तलाश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद जब बच्चे को नाले से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। मासूम का शव मिलने से परिवार में मातम पसर गया। माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गुलबहार के दो पुत्र एक पुत्री है। मृतक मोहम्मद जैन सबसे छोटा था। गुलबहार ने कस्बे में ही तेल निकालने का स्पेलर लगा रखा है। परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी। बच्चे के शव को दफना दिया।स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत की बार-बार शिकायतों के बावजूद खुले नालों को ढका नहीं जा रहा है। सड़कों और गलियों के पास बने ये खुले नाले आए दिन किसी बड़े हादसे को दावत देते रहते हैं। इसी लापरवाही की वजह से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। ग्रामीणों ने प्रशासन से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कस्बे के सभी खुले नालों को तत्काल प्रभाव से ढकवाने की मांग की है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि हादसे के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी है।