Meerut News: सौरभ हत्याकांड में दो दिन से नहीं हुई सुनवाई

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बचाव पक्ष की वकील के बीमार होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है। इस केस मेें हर रोज सुनवाई के आदेश हैं। बचाव पक्ष की वकील के आने बाद इस केस में सुनवाई होगी। फिलहाल उन्होंने न्यायालय में बीमार होने का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। ब्यूरो विज्ञापन

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बचाव पक्ष की वकील के बीमार होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है। इस केस मेें हर रोज सुनवाई के आदेश हैं। बचाव पक्ष की वकील के आने बाद इस केस में सुनवाई होगी। फिलहाल उन्होंने न्यायालय में बीमार होने का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। ब्यूरो

मेरठ। सौरभ हत्याकांड में सोमवार और मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे का कहना है कि जिला न्यायाधीश की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अंतिम बहस पूरी की जा चुकी है। अब आरोपियों के बचाने के लिए बचाव पक्ष की वकील दलील दे सकती हैं।