Meerut News: प्रमुख समाचार सूची

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दिनांक: 07 अक्टूबर



--- क्राइम, कोर्ट एवं कानून-व्यवस्था ---



1. अमित कश्यप हत्याकांड: पत्नी और प्रेमी दोषी करार, सर्पदंश से मौत दिखाने की रची थी साजिश

• बहसूमा के अकबरपुर सादात में 13 अप्रैल 2025 को हुई थी वारदात; एडीजे-12 अदालत ने पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को हत्या व साजिश का दोषी ठहराया।

• ₹1000 में सपेरे से खरीदा गया था सांप; पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर (दम घुटने से) हत्या की पुष्टि हुई। 16 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा।



2. शादी के 12 घंटे बाद नवविवाहित युवक ने बाग में फंदा लगाकर दी जान

• खरखौदा थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय युवक का कल हुआ था निकाह, आज सुबह बाग में पेड़ से लटका मिला शव।

• पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा; कारणों की जांच जारी।



3. राजमिस्त्री तालिब हत्याकांड: पत्नी ने प्रेमी संग की थी हत्या, आज कब्र से निकाला जाएगा शव

• पत्नी इल्मा ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या और हार्ट अटैक की झूठी कहानी रचकर शव दफना दिया था।

• साक्ष्य संकलन व कानूनी कार्रवाई के तहत आज कब्र खोदकर निकाला जाएगा शव।



4. जिला कारागार में नशे की 600 गोलियों के साथ युवक गिरफ्तार

• जेल वार्डर ने भीतर नशे की गोलियां पहुंचाने का प्रयास कर रहे आरोपी मोहित को दबोचा।

• वार्डर की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज, आरोपी से पूछताछ जारी।



5. लोहिया नगर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग

• ऑफिस के बाहर खड़े युवक पर अज्ञात हमलावर ने तमंचे से चलाई गोली, बाल-बाल बची जान।

• पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की।



--- प्रशासन, एमडीए एवं नागरिक मुद्दे ---



6. पुराने शहर के अवैध कॉम्प्लेक्स मामला: हाईकोर्ट में आज नहीं आ सका नंबर

• सराफा बाजार, लाला का बाजार, नील की गली, कागजी बाजार व शीशमहल की तंग गलियों में बने अवैध कॉम्प्लेक्सों के खिलाफ मनोज चौधरी ने दाखिल की है जनहित याचिका।

• याचिका 158 नंबर पर सूचीबद्ध थी, जबकि अदालत में 100 नंबर तक ही सुनवाई हो सकी।



7. एमडीए की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तेज, कॉलोनाइजरों में हड़कंप

• मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज करने पर कॉलोनाइजर दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं।

• कॉलोनाइजरों की मांग—पहले उलदेपुर की अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चले, उसके बाद अन्य जगहों पर।



8. फूलबाग कॉलोनी में बंदरों का आतंक: 'मंकी' बनकर किया अनोखा प्रदर्शन

• बंदरों के बढ़ते हमलों से परेशान स्थानीय निवासियों ने बंदर का मुखौटा पहनकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन।

• नगर निगम और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन।



9. परतापुर गोशाला प्रकरण में जांच कमेटी गठित

• गोशाला में अनियमितताओं के मामले पर नगर आयुक्त ने बैठाई जांच।

• अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच समिति पूरे मामले की पड़ताल करेगी।



--- राजनीति एवं चुनाव ---



10. सेवा ज्योति यात्रा: भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे सीसीएसयू

• सुधांशु त्रिवेदी ने कहा— देश की बागडोर सच्चे पायलट के हाथ में है।

• सीसीएसयू में बनाई गई आकर्षक रंगोली; कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र व कार्यकर्ता मौजूद रहे।



11. शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव: बिसात बिछी, दिग्गजों के दौरे शुरू

• भाजपा को चुनौती देने के लिए शिक्षक संगठन, सपा और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में डटे; कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले।

• माहौल अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने बड़े नेताओं के चुनावी दौरे तेज किए।



--- मौसम, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य ---



12. मौसम का मिजाज बदला: अगले 24 घंटे में हल्की बारिश के आसार, प्रदूषण बढ़ा

• पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी में बादलों और धूप की आंख-मिचौनी; हवा में नमी व धूलकण बढ़ने से धुंध छाई।

• दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक; संभावित बारिश से प्रदूषण स्तर में गिरावट की उम्मीद।



13. विश्व दृष्टि दिवस: मोबाइल-लैपटॉप का बुरा असर, हर चौथे बच्चे को लगा चश्मा

• मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं।

• स्क्रीन टाइम अधिक होने से बच्चों की आंखों पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव, बढ़ रहा मायोपिया का खतरा।



14. माल रोड पर राजकीय पुष्प पलाश (टेसू) के एवन्यू प्लांटेशन की पहल

• हरितिमा पर्यावरण संस्थान (डॉक्टर्स एनजीओ) ने उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश के संरक्षण व संवर्धन की शुरुआत की।

• आगामी वसंत ऋतु में माल रोड पर दिखेगी ढाक/टेसू की लालिमा।



--- शिक्षा एवं विश्वविद्यालय ---



15. मेरठ कॉलेज: 'कानून की किताबें विधि विद्यार्थियों के लिए धर्मग्रंथ'

• विधि संकाय में जिला जज अरविंद मिश्रा ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व युवाओं को करना है।

• उन्होंने संविधान की मूल भावना और न्याय के सिद्धांतों को आत्मसात करने पर जोर दिया।



16. सीसीएसयू: स्पेशल बैक परीक्षाएं 12 से, ओडीएल-ऑनलाइन 15 अक्टूबर से शुरू

• विश्वविद्यालय ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम; विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर (विलंब शुल्क सहित 17 अक्टूबर)।



17. सीसीएसयू: छूटी हुई प्रयोगात्मक व मौखिक परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ी

• छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर की।



18. एससीआरआईईटी के छात्र जयंत को ₹9.6 लाख का पैकेज

• एलिवेशन कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में बीटेक छात्र जयंत का विभिन्न चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद चयन हुआ।



19. हांगकांग में गूंजा सीसीएसयू के बायो-म्यूजिकोलॉजी शोध का डंका

• प्रो. दिनेश शर्मा द्वारा विकसित वाइब्रोअकूस्टिक मॉडल को वैश्विक स्तर पर सराहा गया; अमेरिकी शोध संस्थान के साथ सहयोग की राह खुली।



--- परिवहन, डाक एवं जनसेवा ---



20. सोहराब गेट डिपो से वर्कशॉप व पेट्रोल पंप मेरठ डिपो में स्थानांतरित

• बसों को ईंधन लेने और मरम्मत के लिए जाना पड़ रहा है मेरठ डिपो; 3 माह बाद पूरा बस अड्डा लोहिया नगर में शिफ्ट होगा।



21. आरटीओ विभाग का सघन चेकिंग अभियान: बिना फिटनेस व ओवरलोड वाहनों के चालान

• परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉमर्शियल व मालवाहक वाहनों पर की सख्त कार्रवाई।



22. 1 से 3 घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें, यात्री परेशान

• रेलवे ट्रैक व संचालन समस्याओं के कारण लंबी दूरी व लोकल ट्रेनें लेट; रेवाड़ी से नई दिल्ली के बीच मेरठ छावनी पैसेंजर रही रद्द।



23. वायुसेना दिवस: पूर्व सैनिकों ने साझा की कारगिल युद्ध और मिसाइल मिशन की यादें

• नीली वर्दी के गौरव को याद कर मेरठ में रह रहे पूर्व वायुसैनिकों ने युवाओं को देशसेवा के लिए प्रेरित किया।



24. पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जरूरी: 216 पेंशनधारकों को नवंबर-दिसंबर में देना होगा सर्टिफिकेट

• डाक विभाग ने दी जानकारी; पेंशन रुकने से बचने के लिए घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा।



25. डाक विभाग का 3 दिवसीय विशेष शिविर

• नागरिकों की सुविधा के लिए पहचान पत्र नामांकन व विवरण अपडेशन हेतु डाक विभाग लगाएगा विशेष कैंप।



--- खेल जगत ---



26. पीवीवीएनएल खेल प्रतियोगिता: सेमीफाइनल में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

• गांधी बाग और विक्टोरिया पार्क में रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले संपन्न; आज खेले जाएंगे फाइनल मुकाबले।



27. तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने वापसी का श्रेय अपने ट्रेनर को दिया

• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी पर परतापुर स्थित बीके एकेडमी में खिलाड़ियों ने मनाया जश्न।



28. जेएमएस वर्ल्ड स्कूल क्रिकेट: वेस्ट यूपी हस्तिनापुर और बुंदेलखंड सेमीफाइनल में

• क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर दोनों टीमों ने अंतिम चार में बनाई जगह।



29. खेल सम्मान: कुश्ती पदक विजेताओं और आरजी शतरंज टीम का नागरिक अभिनंदन

• विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पहलवानों व शतरंज खिलाड़ियों को एकेडमी द्वारा किया गया सम्मानित।



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