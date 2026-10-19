फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   NCC cadets underwent scuba diving training.

Meerut News: एनसीसी कैडेट्स ने स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण लिया

Mon, 19 Oct 2026 06:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:45 PM IST
विज्ञापन
NCC cadets underwent scuba diving training.
एनसीसी कैडेट्स  स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण लेते हुए। (स्त्रोत बटालियन) मवाना।
मवाना। कृषक इंटर कॉलेज परिसर स्थित 73 यूपी बटालियन एनसीसी कैडेट्स ने मेरठ के आरवीसी सेंटर में स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कमान अधिकारी कर्नल शैली मलहोत्रा के निर्देशन में 20 कैडेट्स ने यह प्रशिक्षण लिया। कर्नल शैली मलहोत्रा ने बताया कि स्कूबा डाइविंग सैन्य और सामान्य जीवन में सहायक है। यह आपदा के समय जान-माल की रक्षा करती है और कैडेट्स में आत्मविश्वास बढ़ाती है। प्रशासनिक अधिकारी कर्नल आशीष मोहन अग्रवाल के अनुसार, अनुभवी प्रशिक्षकों ने कैडेट्स को उपकरणों का व्यावहारिक अभ्यास कराया। इन उपकरणों में ऑक्सीजन सिलिंडर, रेगुलेटर, मास्क, फिन्स, वेटसूट और गेज शामिल थे। इस प्रशिक्षण शिविर में कृषक इंटर कॉलेज के आठ सीनियर डिवीजन कैडेट्स भी शामिल रहे। हवलदार महेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed