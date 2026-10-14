Meerut News: एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक

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सरधना। नवरात्र पर शासन के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत साकेत चौराहे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दबथुवा की एनसीसी कैडेट्स, एएनओ कैप्टन सविता चौधरी, महिला यातायात पुलिस और यातायात कर्मियों ने भाग लिया। एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ। नेशनल डिप्टी सेक्रेटरी, मिशिका सोसायटी एवं चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर सुनील कुमार शर्मा ने सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। गांधीगिरी से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने को प्रेरित किया गया। सड़क पर सावधानी बरतने और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखने का संदेश दिया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी संतोष कुमार सिंह, टीआई लालसा पांडे, टीआई विनोद कुमार सिंह और अन्य यातायात कर्मचारी मौजूद रहे।