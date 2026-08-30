Meerut News: एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया

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मोदीपुरम। कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से एनसीसी कैटसी-264 एवं प्री-टीएससी कैंप के नौवें दिन रविवार को गांधी भवन में विशेष कार्यक्रम हुआ। कैंप कमान अधिकारी कर्नल सौरभ डिमरी ने कहा कि एनसीसी से युवाओं में एकता, अनुशासन, नेतृत्व, जिम्मेदारी और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित होती है। एनसीसी केवल सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। उन्होंने कैडेट्स से प्रशिक्षण के दौरान सीखी गईं बातों को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कार और पदक प्रदान किए गए। गार्ड ऑफ ऑनर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं अक्षा बानो और शीत सिंह को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ शाही, सूबेदार मेजर संजय शर्मा, एएनओ लेफ्टिनेंट अहमद फहीम, एएनओ अवधेश कुमार, एएनओ राकेश शर्मा, एएनओ कमलेश, पीआई स्टाफ समेत करीब 400 एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। संवाद