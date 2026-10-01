Meerut News: एनसीसी कैडेट्स ने चलाया स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान

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एनसीसी कैडेट्स ने आकर्षक पोस्टर बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही विद्यालय परिसर में श्रमदान कर सफाई अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। प्रधानाचार्य आशा भारती और एनसीसी इंचार्ज केयरटेकर ऑफिसर दीपा मौर्य ने कैडेट्स का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कैडेट्स से स्वच्छता के इस संदेश को अपने परिवार, समाज और आसपास के लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

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मवाना। 22 यूपी गर्ल्स बटालियन मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल भूपेंद्र ठाकुर के दिशा-निर्देशन में आर्य कन्या इंटर कॉलेज में स्वच्छता ही सेवा (स्वच्छ भारत अभियान) के अंतर्गत विभिन्न स्वच्छता व जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।