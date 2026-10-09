नवरात्रि बाजार: त्योहारी बाजार में लौटेगी रौनक कारोबारियों को 30 फीसदी उछाल की उम्मीद

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ।शहर में श्राद्ध पक्ष के चलते बाजार से मंदी का सामना कर रहे कारोबारियों को इस बार नवरात्रि से बड़ी उम्मीदें हैं। सोना, चांदी के बाजार में ग्राहकी लौटने के संकेत हैं। वहीं कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट, लकड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों ने भी नए उत्पादों और आकर्षक छूट के साथ ग्राहकों को लुभाने की तैयारी की है। कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों के साथ शादियों का सीजन शुरू होने से बाजार में खरीदारी बढ़ेगी। ऑनलाइन बाजार को टक्कर देने के लिए व्यापारी बेहतर गुणवत्ता, नई वैरायटी, छूट और घर तक सामान पहुंचाने जैसी सुविधाएं भी दे रहे हैं।...हल्के वजन के आभूषणों के नए कलेक्शन तैयार... लंबे समय से मंदी झेल रहे सराफा कारोबारियों को इस बार नवरात्रि पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है। सोने-चांदी की कीमतों में स्थिरता आने के बाद बाजार में ग्राहकी लौटने लगी है। सराफ व्यापारी प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि व्यापारियों ने त्योहारों के लिए हल्के वजन के हीरे जड़ित आभूषणों के साथ कुंदन, पोल्की, एंटीक और कास्टिंग के नए कलेक्शन मंगाए हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेकिंग चार्ज में भारी छूट और लकी ड्रॉ जैसे ऑफर भी दिए जा रहे हैं। डॉ. संजीव अग्रवाल ने बताया कि शादियों का सीजन भी आ रहा है। ऐसे में सर्राफा कारोबार में करीब 30 प्रतिशत उछाल आने की उम्मीद है।...कपड़ा बाजार में नए डिजाइन और 40 प्रतिशत तक छूट... कुछ समय से सुस्ती का सामना कर रहे कपड़ा कारोबार में भी इस बार तेजी की उम्मीद है। शोरूम में त्योहारों को देखते हुए नई वैरायटी उपलब्ध कराई गई है। हैंडलूम और खादी के साथ ब्राइडल लहंगे, सूती सूट और पुरुषों के पारंपरिक परिधानों में नए डिजाइन पेश किए गए हैं। व्यापारी अमित और अंकुर बताया ने ग्राहकों के लिए 40 प्रतिशत तक की सीधी छूट और उपहार वाउचर जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं। कारोबारियों का मानना है कि त्योहारों में शादी विवाह की भी खरीदारी होगी। ऐसे कारोबार बढ़ेगा।... हैंडीक्राफ्ट और लकड़ी के कारोबार में आएगी तेजी... हैंडीक्राफ्ट और लकड़ी के कारोबार में लंबे समय से ऑर्डर की कमी बनी हुई है। इस बार कारोबारियों को नई उम्मीद मिली है। व्यापारी भव्य जैन ने बताया कि विदेशी बाजार के साथ घरेलू बाजार में भी मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए निर्यातकों और कारोबारियों ने रेजिन, आम की लकड़ी और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बने उत्पादों की नई रेंज तैयार की है। इसमें घर सजाने के सामान, त्यौहारों के उपहार पैक और कंपनियों को दिए जाने वाले उपहार शामिल हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों पर इन उत्पादों की मांग बढ़ने से कारोबार को गति मिलेगी।... इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में नए मॉडल और आकर्षक ऑफर... लंबे समय से मंदी का सामना कर रहे इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों को भी इस त्योहारी सीजन से उम्मीदें हैं। अनुज अग्रवाल ने बताया कि नवरात्रि पर यह सीजन इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के लिए बूस्टर साबित होगा। कंपनियों ने घर सजाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, टेलीविजन, मोबाइल फोन, लैपटॉप और घरेलू उपकरणों के नए मॉडल बाजार में उतारे हैं।...ऑनलाइन बाजार को टक्कर देने की तैयारी... चैंबर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एमएसएमई के सचिव आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि इस बार स्थानीय बाजार ऑनलाइन कारोबार को टक्कर देने के लिए तैयार है। व्यापारियों ने प्रतिस्पर्धी दरों, छूट, उत्पादों की विविधता, गुणवत्ता और घर तक सामान पहुंचाने जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया है।