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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   National Advisor Indrajit Singh Sangwan

Meerut News: भाकियू तोमर की महापंचायत आज, मेरठ के किसान भी शामिल होंगे

Wed, 07 Oct 2026 12:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:23 AM IST
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National Advisor Indrajit Singh Sangwan
माई सिटी रिपोर्टर
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मेरठ। किसानों और मजदूरों की समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर की बुधवार आज मुजफ्फरनगर जीआईजी के मैदान में महापंचायत होंगी। राष्ट्रीय सलाहकार इंद्रजीत सिंह सांगवान ने बताया कि महापंचायत में किसानों और मजदूरों के हितों पर अहम निर्णय लिए जाएंगे। मेरठ से भी काफी संख्या में किसान महापंचायत में शामिल होंगे।

पंचायत को लेकर ग्राम लोईया में बैठक में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इंद्रजीत सिंह सांगवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मुनसफ अली, अब्बास, नाथू राम, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे।
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