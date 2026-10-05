Meerut News: नारद मोह-विश्वमोहिनी स्वयंवर का हुआ मंचन

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संवाद न्यूज एजेंसीमाछरा। माछरा में आदर्श श्रीरामलीला का शुभारंभ सोमवार को हर्षोल्लास के साथ किया गया। भाजपा के पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी और माछरा डिग्री कॉलेज के प्रबंध सचिव अमित त्यागी ने उद्घाटन किया। राजीव त्यागी, संजय त्यागी और अमित त्यागी उर्फ बिट्टू भी इस अवसर पर मौजूद रहे।कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीगणेश पूजन और आरती के साथ हुआ। प्रथम दिवस पर नारद मोह और विश्वमोहिनी स्वयंवर की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने लीला का अद्भुत और संजीव प्रदर्शन किया। मंचन में दिखाया गया कि देवर्षि नारद को अपनी तपस्या पर अहंकार हो जाता है। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्रीहरि विष्णु एक सुंदर नगर श्रीमधुपुर बनाते हैं। वहां राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर का आयोजन होता है। नारद राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित होकर विष्णु से उनका रूप मांगते हैं। विष्णु नारद के कल्याण और अहंकार नाश के लिए उन्हें हरि वानर का रूप देते हैं। स्वयंवर में राजकुमारी वानर रूप देखकर आगे बढ़ जाती हैं और भगवान विष्णु उनका वरण करते हैं।पूर्व विधायक ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन केवल एक कथा नहीं है। यह संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए आचरण और संस्कारों की उत्कृष्ट मार्गदर्शिका है। राम का जीवन हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।श्रीरामलीला कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष बिजेंद्र शर्मा और वीरेंद्र त्यागी, कोषाध्यक्ष बोबिन्द्र उर्फ बॉबी त्यागी, जोशिल त्यागी, अखिल त्यागी, तरुण, आनंद सैनी, ताराचंद त्यागी और योगेंद्र जाटव भी उपस्थित रहे।