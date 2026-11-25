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मुंडाली। नंगलामल चीनी मिल ने पेराई सत्र 2026-27 में 20 नवंबर तक 8.07 लाख क्विंटल गन्ने का भुगतान किया है। यह कुल 31.61 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई। चीनी मिल महाप्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव ने समय पर गन्ना मूल्य भुगतान की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा और गन्ना विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम में पुरानी प्रजाति कोशा 0238 के स्थान पर नई प्रजातियां कोशा 0118, कोशा 15023, कोशा 13235 और कोशा लख. 14201 बोने को प्रेरित किया जा रहा है। महाप्रबंधक ने किसानों से साफ और ताजा गन्ना मिल को आपूर्ति करने की अपील की।